Omroepen, wie schrapt wat in 2010?

De Duitse zender ARD stopt met het live uitzenden van de Tour de France. Reden: de grote hoeveelheid dopingschandalen waardoor de sportieve waarde teveel is afgenomen. Glazen bol, glazen bol, wie en wat volgt? Zeven omroepen die in 2010 programma’s uit hun schema schrappen.

1. NOS: Songfestival

Reden: Nadat ook Geer, Goor & Fro in ’09 de halve finale niet door komen en gorgelrocker Jashmuna Pcrzki er namens Moldavië met de winst vandoor gaat (gevolgd door dertien andere Oosteuropese staten) is het welletjes. ,,We hebben alles geprobeerd, we kappen ermee.” is de conclusie van Matthijs van Nieuwkerk die naast programmamaker en -presentator ook netcoördinator, omroepbaas bij de NOS en voorzitter van de raad van bestuur van de Publieke Omroepen is geworden.

2. EO: Andries, Brief aan God, De Verandering, Debat op 1, Herberg De Verandering, Het Elfde Uur, Knevel & Van den Brink, Knevel op zaterdag, Waar was u toen?

Reden: Andries Knevel gaat met pensioen

3. Veronica: The Fresh Prince of Bel Air

Reden: Na de 154ste herhaling van de hele serie besluit men wijselijk te stoppen met uitzenden.

4. VARA: De leugen regeert

Reden: Leugens? Wat zijn dat ook al weer? In 2010 is zelfs het leugentje om bestwil uitgeroeid.

5. VPRO: Zomergasten

Reden: De editie 2009 waarin transseksueel Kelly als interviewer alle uitzendingen voor haar rekening neemt, gaat zelfs de grootste hervormers van de Vrije Protestantse Radio Omroep bij nader inzien te ver. Naar de laatste uitzending van het seizoen kijken nog slechts 4 mensen (inclusief kijkers via uitzendinggemist.nl). Onderzoekers concluderen dat het merk en concept ‘Zomergasten’ zodanig is aangetast dat revitaliseren ervan onmogelijk is.

6. TROS: BZN in…

Reden: Ook na het afscheid van BZN heeft de grootste familie van Nederland gelukkig nog zeventienduizend strekkende meter aan ongetoonde videoclips liggen met daarop een vrolijke dansstampvoetende Jan Keizer + Carola + band in Tunesië, in Senegal, in Egypte, op Lanzarote, in Brazilië en in IJsland. Echter, op een vroege zondagochtend wordt al dit fraaie beeldmateriaal falikant vernield door de actiegroep ‘Jan Keizer kop houwe’.

7. RTL: Expeditie Robinson

Reden: Het wordt nu eenmaal nooit meer zoals het was.

Nummer 8, 9 en 10…iemand?