Het gevecht met het CMS

“Ow, u wilt ook nog vier wielen onder uw auto?”. Steeds vaker kijk ik de zogenaamde ict-consultants en projectleiders aan alsof ze gek zijn. Welke functionaliteit stelt u zich voor bij een rss-feed? Kunt u schetsen wat u bedoelt met ‘de mogelijkheid om te reageren op berichten’, dan maak ik een ureninschatting om dat bouwen.

U wilt FAQ-functionaliteit, dat stond niet in het Functioneel Ontwerp, dus dat moet er eerst komen waarna we het gaan bouwen en dat is natuurlijk wel boven begroting en we halen dan de deadline ook niet. U wilt een datum boven nieuwsberichten, ja dat kost toch wel 6 uur om het te realiseren… Alsof ik in dit soort onzin trap.

Het lijkt wel alsof de (commerciële) content management systemen zo uit de doos helemaal niets kunnen en dat alles op maat gebouwd moet worden tegen een fiks uurtarief. Alsof je een motor koopt en dat de auto er omheen voor iedere klant helemaal op maat gemaakt wordt.

En als die dure internetbureaus gisteren de gewenste functionaliteit voor een andere klant gebouwd hebben, dan beginnen ze voor u weer helemaal opnieuw. Ze hebben geen checklists op basis van eerdere ervaringen waarop u kunt aangeven welke functionaliteit u wenst. Het is immers veel beter dat u het wiel opnieuw uitvindt, dan krijgt u vooral wat u niet wilt en verbouwen zij wel weer tegen een schappelijk uurtarief.

Deze posting verscheen eerder op www.hetnieuweuitgeven.nl.