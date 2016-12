Web-only media zoeken het offline

Stel: je hebt een nieuwssite. Met een hoog bereik. Toch komt het merendeel van de Nederlanders nooit op jouw site. Sterker nog: je merknaam is nog niet dusdanig gevestigd dat iedereen je kent. Je beschikt niet over een papieren variant. Je hebt geen lange historie. En geen bakken met marketinggeld. Tot dusver heb je nog nooit een marketingcent hoeven uitgegeven. Dat was nooit nodig, want bezoekers leken vanzelf te komen. Toch wil je groter groeien. Wat doe je?

Deze hypothetische situatie geldt voor het merendeel van Nederlands grootste ‘web-only’s’. Marktplaats, Hyves of Startpagina bijvoorbeeld. Ook grote nieuwssites als Tweakers, GeenStijl en Nu.nl hebben nooit aan marketing hoeven doen. De content ‘verkocht’ zichzelf. En daar was geen offline zustermedium of grote moedersite voor nodig. Maar wat te doen als de groei afvlakt? Steeds vaker lijken web-only media het ‘offline’ te zoeken.

Print en TV

De vergelijkingssites Kieskeurig en Vergelijk.nl kozen recentelijk voor een uitstap naar de ‘fysieke’ wereld. Vergelijk komt binnenkort in navolging van concurrent Kieskeurig met een papieren variant om haar bekendheid te vergroten. Gezien de hoge oplages (Kieskeurig 1,1 miljoen, Vergelijk 150.000) een dure grap, die maar deels uit advertieinkomsten of losse verkoop terug te verdienen is.

Sommige sites zoeken het op de televisie. GeenStijl wilde het proberen op BNN met Steengeyl, maar blies de boel vroegtijdig af. Bright – niet webonly natuurlijk maar toch – deed het een tijdje met de VPRO, maar liet het bij 8 afleveringen van In De Ban Van Het Ding, naar verluidt vanwege de hoge productiekosten. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden te noemen, maar geen daarvan was voor zover ik weet een lang leven beschoren. Ook voor TV-producties geldt dat de investeringen vaak de minimale – en soms niet bestaande – marketingbudgetten van websites ver overstijgen.

Effectief?

Afgezien van de hoge kosten ben ik benieuwd naar de effectiviteit van dergelijke cross-overs naar print en TV. Is het effectief? Is het wel meetbaar? Volgens Minouk Fieggen-Verkerke, hoofd marketing bij Kieskeurig, steeg het aantal bezoekers van 150.000 per dag gemiddeld met 10.000 “dankzij het magazine”. Interessant is de vraag of die stijging niet goedkoper gerealiseerd had kunnen worden door bijvoorbeeld het inkopen van Google Adwords. Het antwoord op deze vraag zal ongetwijfeld zijn dat ook ‘branding’ tot de doelstellingen behoorde en daar zijn Adwords nou eenmaal niet geschikt voor.

Voor branding lijkt samenwerking aangaan op televisie al helemaal niet geschikt. De huidige mediawet staat het niet toe om merknamen van derden te gebruiken. Dus geen GeenStijl TV of Bright TV. Omgekeerd mag bijvoorbeeld de NOS haar zendtijd weer wel gebruiken om de eigen nieuwssite NOS.nl aan de man te brengen (overigens met als opvallende doelstelling “NU.nl voorbij te gaan”). Die cross-over tussen TV, radio en web legt de NOS geen windeieren. Van de bezoekers op de Olympische Spelen-site van de NOS “komt 4,3% via zoekmachine, 14,8% via externe referrer (waarvan Startpagina de belangrijkste is) en maar liefst 80,9% als directe binnenkomst” aldus chef Nieuwe Media Roeland Stekelenburg. Als kosten en businessmodellen nauwelijks een remmende factor zijn, kunnen TV en radio dus wel degelijk een goede aanjager zijn voor online traffic.

Out-of-the-box

Tot zover dit toch vrij traditionele overzicht. Er moeten toch meer, creatieve mogelijkheden zijn om online groei te bewerkstelligen. Meer traffic en een grotere naamsbekendheid, maar zonder er meteen bakken met geld tegen aan te hoeven gooien. Hoe krijg je je web-only merk in het Nederlandse straatbeeld? Ik hou me warm aanbevolen voor voorbeelden.

