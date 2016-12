Mobiel internet: snappen uitgevers het weer niet?

Eerder schreef ik op de webblog van IDG Nederland al over de noodzaak voor web exploitanten, als het gaat om hun eerste schreden op het mobiele internet, om niet de fout te maken die printuitgevers maakten toen ze het web op gingen. Toen gingen ze internet er bij doen. En ze kopieerden tijdschriften en kranten 1-op-1 naar het web. Dat was niet zonder gevolgen.

Decennia lang hadden printuitgevers een monopoliepositie binnen hun eigen domeinen. ‘Vrouwen’ waren van Sanoma, ‘bloot’ was van Playboy en ‘nieuws’ van De Telegraaf en PCM. Oké, er waren ook nog de omroepen die hengelden in die vijvers, maar dat was toch nog erg ver van elkaars bed.

Toen internet als medium opkwam, kwamen de uitgevers echter langzaam op gang. Zo konden Marktplaats en eBay bijvoorbeeld de positie van de Telegraaf‘s Speurders inpikken. En werd Nu.nl groter dan de websites van de 2 grootste dagbladen samen. De markt van nieuws en ‘classified ads’ werd op die manier opnieuw bepaald.

Een vraag die me al een tijdje bezig houdt, is: wordt de koek op het mobiele web straks ook opnieuw verdeeld? Lopen Marktplaats en Nu op hun beurt de kans voorbij te worden gestreefd door derden? Kunnen ‘jongens op zolderkamertjes’ het hen nog moeilijk gaan maken in de eerstvolgende grote mediastrijd?

Positiever gesteld: dient zich hier een grote kans aan? Wordt het misschien een ordinaire kwestie van landje pik. Oftewel: wie als eerste een mobiele positie binnen een bepaald domein claimt, zit stevig als de nieuwe landbewoners zich gaan aandienen? Of zijn de partijen die nu al sterk zijn op het web, dat waarschijnlijk op het mobiele internet ook?

Het antwoord ligt bij gebruikers. Zij zouden automatisch mee kunnen gaan met de hen vertrouwde web-merken. De vraag die daarmee gepaard gaat is: hoe gaat Google Mobile Search zich ontwikkelen? Gaat de mobiele Google Search sterk afwijken van de webversie of zien we straks vanaf de PC en mobiel dezelfde zoekresultaten? Worden mobiele pageranks en relevantie opnieuw opgebouwd en wordt daarmee de koek opnieuw verdeeld? Ik ben heel benieuwd naar andere meningen hierover.