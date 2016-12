Microcontent to go

Waarom sterven sociale netwerken uit en wat kan het succesvolle paradigma van blogs omver werpen? De oprichter van microblogging service Jaiku hield vandaag een zeer boeiend verhaal over ‘ the next big thing’ op de eerste zeer geslaagde sessie van Mobile Monday Amsterdam. (update: presentatie toegevoegd)



Ik heb in lange tijd niet zo’n goede spreker gehoord als Jyri Engeström van Jaiku. De socioloog van huis uit werkte als innovatiespecialist voordat hij met Jaiku begon. Het opvallende was dat hij analyse combineert met ondernemerschap. Of wellicht komt zijn onderneming wel voort uit zijn reflectie op het gedrag van mensen op internet.

Volgens Engeström sterven online sociale netwerken uit omdat ze niet genoeg focussen op ‘what makes them tick’. Dat zou bij Friendster zijn gebeurd. Het moet bij netwerken altijd draaien om bepaalde ‘sociale objecten’. Het sociale object in MySpace is bijvoorbeeld muziek en het sociale object van LinkedIn zijn vacatures. Bij Del.icio.us en Flickr zijn het respectievelijk bookmarks en foto’s. Deze netwerken zijn daar dan ook geheel daar op afgestemd.Engeström gaf 5 tips voor een succesvolle sociale site:

– Bepaal je sociale object.

– Stem de taal die je gebruikt daarop af, zodat het voor de bezoekers ondubbelzinnig duidelijk is waar het om gaat.

– Maak de content deelbaar. Minimaal vereist is een duidelijke permalink. Denk aan YouTube waar de URL’s van de filmpjes prominent in beeld zijn. Jaiku heeft dat i.t.t. Twitter inderdaad doorgevoerd.

– Maak van een uitnodiging voor een netwerk een gift. Dat is een les die Engeström leerde van Reid Hoffman, de oprichter van PayPal en LinkedIn. Zorg dat een geinviteerde meteen doorheeft dat hij er ook echt wat aan heeft om lid te worden.

– Laat niet de toeschouwers betalen, maar de publishers. Oftewel: degenen die het netwerk gebruiken om er zaken van zichzelf te laten zien.

De vraag die Engeström zichzelf stelde was hoe het succesvolle paradigma van de blog omver gehaald zou kunnen worden. Als theoreticus wist hij dat het bij paradigmawisselingen gaat om 3 condities. De nieuwe dienst moet zijn:

– simpeler

– goedkoper

– laagdrempeliger

Microbloggen zou daar aan voldoen omdat de microblogger niets hoeft te installeren en dus ook geen last van blogstress (‘ik moet elke dag wat posten’) heeft. Er zijn immers maar hele korte postings mogelijk en men zal dus geen doorwrochte verhalen verwachten.

De variatie aan input- en outputmogelijkheden (IM, mail, widgets, RSS en vooral mobile) etc maken de dienst daarnaast erg makkelijk in gebruik.

Microbloggen is de jongste fase van de trend waarin content in steeds kleinere eenheden opgehakt wordt. Oude media publiceren in een regelmatige frequentie met grote tussenpozen flinke verhalen.

Via blogs en YouTube filmpjes zijn we aangeland bij de 140 karakters tellende microblog-postings die onregelmatig en voordurend geplaatst worden. Het is het verschil tussen een zware beat en zachtjes zoemen.

Engeström noemt de trend naar microcontent ‘the starbuckerization of nearly everything.’ Vroeger ging je in een etablissement zitten en bestelde je koffie, die met alles erop en eraan op een dienblad geserveerd werd. Nu haal je bij Starbucks een beker die je onderweg leegdrinkt.

Zo is het ook met netwerken, aldus Engeström. Je kunt naar MySpace gaan om profielen te bekijken op een website. Je kunt ook onderweg op je mobiele telefoon (waarvoor vandaag een widset werd aangekondigd) updates van je vrienden bekijken. Microcontent-to-go als het ware.

Engeström sloeg daarmee wat mij betreft de spijker op de kop. Microcontent is wat mij betreft een van de trends van dit moment.

